Волгоградец разбил дорогую иномарку при попытке скрыться от полиции

Происшествия 02.01.2024 11:24
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02.01.2024 11:24
19-летний житель Кировского района заплатит крупный штраф и лишится прав за вождение автомобилем в нетрезвом виде и попытке скрыться от сотрудников ГИБДД. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 1 января 2024 года в 7-15 час. наряд ДПС городской Госавтоинспекции предпринял попытку остановить автомобиль Mazda, который двигался на большой скорости.Однако водитель, проигнорировав требования полицейских, попытался скрыться, но не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. После чего нарушитель бросил транспортное средство и убежал. В этот момент иномарка загорелась. Один из сотрудников Госавтоинспекции побежал догонять нарушителя, а второй с помощью огнетушителя потушил возгорание.
Водитель был задержан, медицинское освидетельствование показало, что он находился в нетрезвом состоянии.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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