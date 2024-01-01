Происшествия

В Волгоградской области ищут сбившего пешехода водителя

Происшествия 01.01.2024 10:04
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01.01.2024 10:04


Полицейские ищут водителя, который в канун Нового года в Волгоградской области сбил 22-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 21:59 на 65 км автодороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин» в Жирновском районе.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 22-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги. В результате ДТП пешеход доставлен в медучреждение, - рассказали в главке.

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