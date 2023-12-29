Под Волгоградом юный водитель перед праздниками отправил в больницу двоих человек

Два человека пострадали в городе Котельниково Волгоградской области в результате ДТП. Как сообщили V102.RU в региональном главке полиции, авария произошла на перекрестке равнозначных дорог.

По предварительным данным, 19-летний водитель Kia Rio, который двигался по улице Орлова, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110» под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» и его 55-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области