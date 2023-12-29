Расследования

Под Волгоградом осудят 9-классника за минирование школы

Расследования 29.12.2023 09:23
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29.12.2023 09:23


В заведомо ложном сообщении об акте терроризма обвиняется ученик 9-го класса средней школы №1 города Фролово Волгоградской области, передает V102.RU.

По информации Фроловского городского суда, подростку грозит уголовная ответственность по ч.2 ст.207 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По материалам дела, 23 октября текущего года школьник в период учебного процесса позвонил на номер «112» службы экстренного реагирования и сообщил диспетчеру заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве, заложенной бомбе в здании школы. На место происшествия прибыли все оперативные службы. При обследовании школы взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. 

Школьник, как сообщается, сделал заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений. Первое судебное заседание по этому делу еще не назначено.

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