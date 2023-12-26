Эксперты спрогнозировали средний курс рубля в 2024 году





Согласно макроэкономическому прогнозу БКС, средний курс рубля в 2024 году составит 86,6 рубля за доллар, а дополнительную поддержку ему окажет обязательная продажа валютной выручки. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков, в свою очередь, полагает, что норма для национальной валюты – 90 рублей. Об этом он сообщил «Парламентской газете».

– Я думаю, что лучше, чтобы он не колебался ни в ту, ни в другую сторону. Потому что укрепление курса рубля — это снижение конкурентоспособности наших товаров на внешних рынках, – высказался Аксаков. – Падение – значит снижение покупательной способности, инфляция. Поэтому нам нужен стабильный курс рубля. В наступающем году у него есть все шансы быть стабильным благодаря грамотной политике страны.

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин прогнозирует укрепление рубля уже в начале года.

– Как говорят экономисты, средние котировки для качественного товарообмена и экономической ситуации составляют 70-80 рублей за доллар. Думаю, что к этому в начале года и придем, – рассуждает сенатор.

Впрочем, есть и те, кто вообще не берется делать прогнозы. Так, экономист Михаил Хазин указывает на то, что курс рубля зависит больше от политических факторов, нежели экономических. В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что курс национальной валюты в ближайшие месяцы не изменится, а рост цен продолжится.

Что касается накоплений россиян, то их эксперты предлагают хранить в национальной валюте. Самыми верными по-прежнему называют вложения средств в недвижимость и золото.