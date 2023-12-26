Политика

Многодетный отец переизбран главой района в Волгоградской области

Политика 26.12.2023 15:31
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26.12.2023 15:31


Сегодня, 26 декабря, главой Дубовского района Волгоградской области на новый срок переизбран Василий Улитин, передает V102.RU.

По информации облкомтерполитики, депутаты Дубовской районной думы единогласно признали Улитина победителем конкурса по отбору кандидатур на пост главы района. Решение вступило в силу.

42-летний Василий Улитин женат, воспитывает троих детей. Впервые главой Дубовского района он был избран в 2018 году.

Высшее юридическое образование он получил в Волгоградском государственном университете, там же окончил магистратуру по направлению «Менеджмент». Трудовую деятельность начал в 2002 году помощником прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области. С 2002 по 2018 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры Волгоградской области и администрации Городищенского района Волгоградской области.

Фото: администрации Дубовского района Волгоградской области

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