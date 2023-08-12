Общество

Волгоградцы отсудили у РЖД пешеходный тоннель после угрозы изоляции поселка

Общество 12.08.2023 16:12
0
12.08.2023 16:12


Вступило в законную силу решение Советского районного суда Волгограда об обязании ОАО «РЖД» обеспечить безопасный переход граждан через железнодорожное полотно путем возведения пешеходного тоннеля или моста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы, опубликованные на сайте суда, тоннель или мост должны быть построены  на 16 км ПК 4 Пост 12 км – им. М.Горького Приволжской железной дороги.
Напомним, жители заполотновской части поселка Горьковский Советского района Волгограда несколько лет боролись за свои права при поддержке Волгоградской транспортной прокуратуры, которая в конечном итоге и обратилась в суд с иском к «РЖД». Строительство второго железнодорожного пути грозило практически полной изоляцией жителей части поселка, которых отрезали от школ, больниц, магазинов и остановок общественного транспорта, расположенных в центре населенного пункта. В таком случае людям приходилось бы преодолевать расстояние в 20 километров, чтобы на автомобилях добраться по объездной дороге в центр поселка. Пешеходам также пришлось бы несладко, так как из-за запланированного плотного трафика пересечь железнодорожные пути, на которых стоят составы, было бы проблематично.

В настоящее время строительство железнодорожного пути на станции Максима Горького еще продолжается. Однако местные жители пока не видят никаких признаков строительства тоннеля или моста и пребывают в неведении, когда же будет выполнено решение суда.
Редакция V102.RU обратилась с запросом в Приволжскую железную дорогу, откуда был получен такой ответ.
- Причиной судебного спора явилось недовольство жителей поселка Горьковский относительно планов ОАО «РЖД» по закрытию железнодорожного переезда в поселке. В настоящее время переезд является действующим, движение по нему пешеходов и автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Информация о дальнейших действиях ОАО «РЖД», связанных с выполнением судебного решения, будет сообщена дополнительно, - говорится в документе.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.08.2023 18:22
Общество 12.08.2023 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 17:33
Общество 12.08.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 15:35
Общество 12.08.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 14:14
Общество 12.08.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 12:55
Общество 12.08.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 12:25
Общество 12.08.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 12:08
Общество 12.08.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 11:41
Общество 12.08.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 11:19
Общество 12.08.2023 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 10:08
Общество 12.08.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 09:28
Общество 12.08.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 08:49
Общество 12.08.2023 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2023 08:01
Общество 12.08.2023 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2023 21:40
Общество 11.08.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2023 21:01
Общество 11.08.2023 21:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:46
В Кировском районе Волгограда вспыхнул ледовый катокСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде начали ремонтировать несчастливый лифт в ЖК «Счастье»Смотреть фотографии
17:33
Колонна из тысячи байков проехала по ВолгоградуСмотреть фотографии
16:12
Волгоградцы отсудили у РЖД пешеходный тоннель после угрозы изоляции поселкаСмотреть фотографии
15:35
Пассажиров автобуса №55 в Волгограде во время поездки засыпало сажейСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский «Ротор» 13 августа проведет первый матч после отставки главного тренераСмотреть фотографии
14:14
Новую стратегию развития транспортной отрасли Волгограда внесли в гордумуСмотреть фотографии
13:32
Гандболистки и «Динамо» поздравили волгоградцев с Днем физкультурникаСмотреть фотографии
12:55
«Люди отдают им сотни тысяч»: банкир раскрыла популярные схемы мошенниковСмотреть фотографии
12:25
Волгоградские врачи рассказали о состоянии младенца из сбитой машиной коляскиСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде изменили время начала главного шоу «Ночных волков»Смотреть фотографии
11:41
На севере Волгоградской области грозы сорвали День физкультурникаСмотреть фотографии
11:25
В Волгоградской области Daewoo влетел под КАМАЗ: трое в больницеСмотреть фотографии
11:19
МЧС: на Волгоградскую область надвигаются грозы с градомСмотреть фотографии
10:57
Стали известны обстоятельства ДТП с Toyota-перевертышем в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде водитель сбил коляску с младенцем и скрылсяСмотреть фотографии
10:08
«Яблоки уже спеклись»: волгоградские дачники жалуются на гибель урожая из-за жарыСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде 12 августа усилят общественный транспорт из-за байк-шоуСмотреть фотографии
08:49
Главврач Камышинской больницы уехал лечить раненых в зону СВОСмотреть фотографии
08:24
В Камышине хватились пропавшего месяц назад пенсионера с бадикомСмотреть фотографии
08:01
Росстат: на одного родившегося волгоградца приходится двое умершихСмотреть фотографии
21:40
Стали известны подробности гибели в приграничье СВО волгоградского добровольцаСмотреть фотографии
21:01
После публикации «Высоты 102» в «Роторе» вспомнили о болельщиках из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:31
Заложники «Счастья». Жильцы новостройки в Волгограде рожают и задыхаются в лифтеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:11
Фальшивые доллары и евро исчезли из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:53
В центре Волгограда после ДТП с перевертышем запустили троллейбусыСмотреть фотографии
19:21
Нападавшего на прохожих с ножом волгоградца суд отправил в СИЗОСмотреть фотографии
19:05
Волгоградцы в ЦПКиО 12 августа займутся фитнесом на батутах и армрестлингомСмотреть фотографии
18:51
ГУ МВД: в ДТП с Toyota-перевертышем в центре Волгограда пострадал один человекСмотреть фотографии
18:23
Из-за ДТП в центре Волгограда остановилось движение троллейбусов №№ 8К и 9Смотреть фотографии
 