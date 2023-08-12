Волгоградцы отсудили у РЖД пешеходный тоннель после угрозы изоляции поселка

- Причиной судебного спора явилось недовольство жителей поселка Горьковский относительно планов ОАО «РЖД» по закрытию железнодорожного переезда в поселке. В настоящее время переезд является действующим, движение по нему пешеходов и автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Информация о дальнейших действиях ОАО «РЖД», связанных с выполнением судебного решения, будет сообщена дополнительно, - говорится в документе.
Общество 12.08.2023 16:12
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12.08.2023 16:12
- Причиной судебного спора явилось недовольство жителей поселка Горьковский относительно планов ОАО «РЖД» по закрытию железнодорожного переезда в поселке. В настоящее время переезд является действующим, движение по нему пешеходов и автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Информация о дальнейших действиях ОАО «РЖД», связанных с выполнением судебного решения, будет сообщена дополнительно, - говорится в документе.
Вступило в законную силу решение Советского районного суда Волгограда об обязании ОАО «РЖД» обеспечить безопасный переход граждан через железнодорожное полотно путем возведения пешеходного тоннеля или моста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы, опубликованные на сайте суда, тоннель или мост должны быть построены на 16 км ПК 4 Пост 12 км – им. М.Горького Приволжской железной дороги.Напомним, жители заполотновской части поселка Горьковский Советского района Волгограда несколько лет боролись за свои права при поддержке Волгоградской транспортной прокуратуры, которая в конечном итоге и обратилась в суд с иском к «РЖД». Строительство второго железнодорожного пути грозило практически полной изоляцией жителей части поселка, которых отрезали от школ, больниц, магазинов и остановок общественного транспорта, расположенных в центре населенного пункта. В таком случае людям приходилось бы преодолевать расстояние в 20 километров, чтобы на автомобилях добраться по объездной дороге в центр поселка. Пешеходам также пришлось бы несладко, так как из-за запланированного плотного трафика пересечь железнодорожные пути, на которых стоят составы, было бы проблематично.
В настоящее время строительство железнодорожного пути на станции Максима Горького еще продолжается. Однако местные жители пока не видят никаких признаков строительства тоннеля или моста и пребывают в неведении, когда же будет выполнено решение суда.Редакция V102.RU обратилась с запросом в Приволжскую железную дорогу, откуда был получен такой ответ.
- Причиной судебного спора явилось недовольство жителей поселка Горьковский относительно планов ОАО «РЖД» по закрытию железнодорожного переезда в поселке. В настоящее время переезд является действующим, движение по нему пешеходов и автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Информация о дальнейших действиях ОАО «РЖД», связанных с выполнением судебного решения, будет сообщена дополнительно, - говорится в документе.
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