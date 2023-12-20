Федеральные новости

В России корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкоголь

Федеральные новости 20.12.2023 09:22
0
20.12.2023 09:22


В Общественной палате РФ выступили за ограничение реализации аптечных жидкостей крепче 30 градусов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». В ОП объяснили эту инициативу необходимостью выполнения поручения Президента об увеличении продолжительности жизни до 78 лет к 2023 году. Однако сегодня эта цель поставлена под угрозу, считают в Общественной палате. Кроме объективных причин, главная из которых — пандемия, есть и субъективные, считают эксперты. 

Это в первую очередь огромная смертность мужского населения от алкоголя и табака. Ежегодно вредные привычки уносят жизни до 400 тысяч трудоспособных мужчин, утверждают в ОП. Снизить смертность и увеличить продолжительность жизни эксперты предложили за счет комплекса мер, которые записали в докладе «Демография-2030».

Так, общественники предлагают ограничить время продажи спиртосодержащих препаратов по аналогии с алкоголем. Кроме того, нужно повысить их стоимость, доведя ее до минимальной цены на водку, отмечается в докладе.

Отметим, что к аптечным жидкостям крепче 30 градусов, применяемым внутрь, относится не только боярышник, вокруг которого в последнее время было много шума. Теоретически под это определение могут попасть и сердечные корвалол и валокордин, а также, например, ротокан для профилактики пародонтита, стоматита, воспаления десен.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
20.12.2023 10:05
Федеральные новости 20.12.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2023 08:52
Федеральные новости 18.12.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2023 17:18
Федеральные новости 16.12.2023 17:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.12.2023 13:34
Федеральные новости 15.12.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2023 12:58
Федеральные новости 10.12.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.12.2023 09:30
Федеральные новости 09.12.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2023 14:52
Федеральные новости 08.12.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2023 13:35
Федеральные новости 08.12.2023 13:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2023 12:38
Федеральные новости 06.12.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2023 09:41
Федеральные новости 06.12.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.12.2023 13:19
Федеральные новости 05.12.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.12.2023 20:27
Федеральные новости 03.12.2023 20:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.12.2023 11:50
Федеральные новости 02.12.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.11.2023 11:13
Федеральные новости 29.11.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.11.2023 20:28
Федеральные новости 27.11.2023 20:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:54
Регулятор назвал причины подорожания яиц и мяса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работеСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде вынесли приговор по делу о гибели мужчины от упавшего листа фанеры с недострояСмотреть фотографии
12:02
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»Смотреть фотографии
11:16
В Волгограде сотрудники УФСБ отмечают День работника органов безопаностиСмотреть фотографии
10:29
Обманувшую волгоградцев ритуальщицу осудили с отсрочкой приговораСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
В ГД могут подготовить законопроект о химической кастрации педофиловСмотреть фотографии
09:37
Международный аэропорт в Волгограде закрыли на неопределенный срокСмотреть фотографии
09:22
В России корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкогольСмотреть фотографии
09:19
Событие года: ВГИИК провел яркую Неделю науки и творчестваСмотреть фотографии
08:24
В волгоградских магазинах могут появиться «сиреневые» яйца из АзербайджанаСмотреть фотографии
07:52
Плата за техосмотр выросла в Волгограде на 337 рублей и большеСмотреть фотографии
21:48
Тепло, туман и дожди пообещали волгоградцам на предновогодней неделеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде на ул. Электролесовской насмерть сбили женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:03
Волгоградцы арендуют для новогодних вечеринок доспехи и молот ТораСмотреть фотографии
20:40
В райцентре Волгоградской области открылась новая почтаСмотреть фотографии
20:22
«Ротор» проведет третий сбор в Турции в 2024 годуСмотреть фотографии
19:57
«Нас тут завалит»: в Волгограде смывает дом-призракСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
Путин запретил волгоградским школьникам брать телефоны на урокиСмотреть фотографии
19:19
Суд в Волгограде обязал разрушителя домов выплатить 775 млн рублей за вред почвеСмотреть фотографии
19:06
В Волгограде из-за ДТП остановилось движение троллейбусов №9Смотреть фотографии
18:14
«Это нас не спасет»: количество автобусов из Волжского в Волгоград увеличат в 2024 годуСмотреть фотографии
17:50
Верхушку отделения «Почты России» судят за аферу под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:45
Таксистка обчистила сейф главврача IDM Сliniс в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Волгоградцы за год выбросили на помойку 4000 автомобильных шинСмотреть фотографии
16:55
Путин на коллегии Минобороны: все участники СВО получат равные гарантииСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде за 62 млн рублей возродят закрытый роддом №1Смотреть фотографии
16:29
Экстрадированный из Парагвая Роман Морозов задержится в Волгограде до летаСмотреть фотографии
16:11
Тысячу военнослужащих и сотрудников Росгвардии выведут на улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
15:59
Под Волгоградом группа женщин за деньги оформляла мигрантов отцами своих детейСмотреть фотографии
 