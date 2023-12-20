В России корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкоголь

В Общественной палате РФ выступили за ограничение реализации аптечных жидкостей крепче 30 градусов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». В ОП объяснили эту инициативу необходимостью выполнения поручения Президента об увеличении продолжительности жизни до 78 лет к 2023 году. Однако сегодня эта цель поставлена под угрозу, считают в Общественной палате. Кроме объективных причин, главная из которых — пандемия, есть и субъективные, считают эксперты.

Это в первую очередь огромная смертность мужского населения от алкоголя и табака. Ежегодно вредные привычки уносят жизни до 400 тысяч трудоспособных мужчин, утверждают в ОП. Снизить смертность и увеличить продолжительность жизни эксперты предложили за счет комплекса мер, которые записали в докладе «Демография-2030».



Так, общественники предлагают ограничить время продажи спиртосодержащих препаратов по аналогии с алкоголем. Кроме того, нужно повысить их стоимость, доведя ее до минимальной цены на водку, отмечается в докладе.

Отметим, что к аптечным жидкостям крепче 30 градусов, применяемым внутрь, относится не только боярышник, вокруг которого в последнее время было много шума. Теоретически под это определение могут попасть и сердечные корвалол и валокордин, а также, например, ротокан для профилактики пародонтита, стоматита, воспаления десен.

