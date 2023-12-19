Общество

Путин запретил волгоградским школьникам брать телефоны на уроки

Общество 19.12.2023 19:36
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19.12.2023 19:36


Президент России 19 декабря подписал закон о запрете использования мобильных телефонов во время учебного процесса в школах. Как сообщает ИА «Высота 102», нововведение, закрепленное Владимиром Путиным, начинает действовать с момента подписания закона.  

Запрет использования телефонов на уроках прописан в статье 43 ФЗ «Об образовании» и дословно звучит так:  

– Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаев.

Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, осуществляется педагогическими, руководящими работниками такой организации, а также иными лицами, на которых возложены соответствующие обязанности, – говорится в обновленном законе. 

Отдельно прописаны обязанности директоров школ и гимназий, которым, напомним, впредь не удастся оставаться в стороне от конфликтных ситуаций. Так, в частности, Владимир Путин поставил подпись под тем, что «руководитель образовательной организации обязан принимать относящиеся к компетенции образовательной организации меры для защиты прав участников образовательных отношений, недопущения применения в отношении них физического и психического насилия»

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