Происшествия

Нашли в кустах. СК озвучил подробности об изуродованном трупе в Волгограде

Происшествия 18.12.2023 11:21
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18.12.2023 11:21


Стали известны подробности о страшной находке в Кировском районе Волгограда, где прохожие обнаружили человеческие останки, сообщает V102.RU. 

— 16 декабря найдено тело мужчины в лесопосадке вблизи дома № 1 по улице Катальповой, где у него было оборудовано спальное место, — прокомментировали информагентству в СУ СКР по Волгоградской области. — Организована дослдедственная проверка. Признаки криминального характера смерти отсутствуют. 

Известно, что мужчине было 66 лет. По предварительной информации, скончавшийся вел асоциальный образ жизни. 

Напомним, собственные источники «Высоты 102» ранее сообщили, что около дома № 1 по улице Катальповой в районе остановки «Угол парка» найден частично объеденный животными скелетированный труп мужчины.

Скриншот: Google Maps 

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