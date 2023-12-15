Госдума РФ прошлась по яйцам на финальном заседании уходящего года

Вопрос ценообразования, в том числе на сильно подорожавшие яйца, поднял сегодня, 15 декабря, на заключительном в текущем году пленарном заседании Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает V102.RU.

Председатель ГД РФ поручил профильным комитетам по торговле, по экономической политике и по аграрным вопросам держать на контроле вопрос цен на потребительском рынке, в том числе яиц и курятины.

- Давайте договоримся, что за вопросы цен, стоимость потребительской корзины у нас отвечают три профильных комитета. Поэтому, если только у нас ситуация возникает — на потребительском рынке растут цены, — ничего личного, уважаемые коллеги, все трое. У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должны быть. Решение будем принимать, — сказал Володин.

Осенняя сессия Государственной думы РФ завершила свою работу 15 декабря. Весенняя сессия начнется 9 января 2024 года.

Напомним, что накануне, 14 декабря, тему роста цен на яйца и куриное мясо затронул президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.