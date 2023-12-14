Сегодня, 14 декабря, в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин затронул и такую тему, как небывалый рост цен на яйца и куриное мясо. На горячую линию поступило множество жалоб на подорожание продуктов из разных регионов страны.

Ирина Акопова из Краснодара рассказала, что десяток яиц стал стоить от 180 до 220 рублей, а килограмм филе куриной грудки взлетел в цене со 165 до 350 рублей.

— Совсем недавно говорил с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Он ответил, что все в порядке (на прокатившийся по залу смех президент ответил, что это настоящая цитата, — Прим. ред.). На что я отметил, что люди жалуются, рост 40%. В стране произошло небольшое, но повышение доходов. Спрос увеличился. Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время мог десять сразу с утра навернуть. Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас из Турции предлагают дополнительные поставки, из других стран, из Беларуси. Решение уже принято. Ситуация без всякого сомнения буду улучшаться. Был сбой в работе правительства. Сожалею и приношу извинения. Обещаю, что все будет исправлено, — заверил глава государства.

Ранее в Волгоградской области цены на яйца взяли новую высоту. Опубликованный сегодня, 14 декабря, новый мониторинг цен на продукты питания Волгоградстата показал, что и без того «золотые» яйца подорожали за неделю еще на 7,86%. Средняя цена десятка яиц теперь составляет 122,05 рубля. А вот цены на курятину чуть снизились. В среднем цена на этот вид мяса составляет 204,33 рубля.

Напомним, что в ходе сегодняшнего большого разговора с россиянами, который стартовал в 12.00, глава государства подводит итого года. Волгоградский регион представляют трое корреспондентов.

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