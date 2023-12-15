В Волгоградской области город Котово в пятницу, 15 декабря, в очередной раз остался без водоснабжения. Как сообщает V102.RU, об этом коммунальном происшествии сообщили жители Котово, которые устроили в местных пабликах настоющую перекличку с указанием адресов, где воды нет с утра.

- Просыпаешься, и такой «сюрприз»!!!!! - возмущаются жители, отмечая, что происходящее похоже на настоящий коммунальный ад.

- Мало того, что холод в квартире, еще и воды нет, - сообщают котовчане.

- Город живет обычной жизнью: без воды, без тепла.... - иронизируют горожане.

- По информации МУП «Котово-водоканал» на водоводе Филино-Котово резко снизилось давление воды. Ситуация выясняется, - опубликовала утром в своем телеграм-канале глава Котово Наталья Ефимченко.

Чуть позже она сообщила, что порыв на водоводе обнаружен и коммунальные службы приступили к устранению утечки.

Напомним, что коммунальные беды преследуют город Котово, несмотря на попытки властей решить ситуацию. Так, на срочный ремонт водопровода в Котово в связи с его практически полной изношенностью из резервного фонда губернатора было выделено 632 миллиона рублей. Во время реконструкции сети строители повредили нефтепровод, в результате чего на почву вылилась нефть. Вскоре работы на водоводе возобновились. В конце ноября - начале декабря Котово на несколько дней отключали от водоснабжения для проведения работы по присоединению шести врезок к водопроводу Филино-Котово. Когда воду дали, то люди стали жаловаться на то, что она больше похожа на коричневую жижу. Систему обещали промыть, но после этого воду отключили из-за аварии. Потом жители Котово стали выкладывать фотографии с водой зелено-желтого цвета.

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