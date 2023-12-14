Общество

«Зелененькая пошла»: жителям Котово разрешили пить фурацилиновую воду

Общество 14.12.2023 10:34
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14.12.2023 10:34



У жителей Котово Волгоградской области новое потрясение – сегодня из кранов с горячей водой в некоторых домах вдруг полилась холодная, да еще и зелено-желтого цвета. Странную жидкость горожане запечатлели на фото и видеокадрах. Это стало поводом для горьких шуток котовчан, которые ищут сходство так называемой воды с тархуном и фурацилином, известным средством для лечения ангины, передает V102.RU. 
- ВЛКСМ, 8, вместо горячей воды идёт холодная  и какая красивая, интересный цвет, к Новому Году,  наверно,  окрасили, - цитата из телеграм-канала «Общественный контроль города Котово» .
- А что остаётся. Мы уже, мне кажется,  тут ко всему привыкли. Привыкли видеть разводы на воде, привыкли видеть воду цвета колы, а теперь вот зелененькая. Ужасно, страшно, сейчас мою посуду, а она прям зелёная бежит. Плакать хочется . Поэтому веселим себя, как можем, - еще одно сообщение из городского паблика. 
- Может,  вчера в ночи теплотрассу с водоводом соединили? - иронизирует другой пользователь.
- Умываться не стала. Облезть не хватало, - горько шутит другой. 
Ранее чиновники успокаивали горожан, что не стоит пугаться необычного цвета воды.
- По информации тепловой компании, несмотря на мутно-желтоватый цвет, вода является питьевой и не угрожает здоровью населения, - на полном серьезе вещал официальный портал ЖКХ Котово и Котовского района.
При этом ранее на этом же портале сообщалось, что в системе отопления используется окрашенная в зеленый цвет вода. Коммунальщики предупреждали, что в нее добавлен реагент, который «делает воду непригодной для бытовых нужд».
- А теперь это чудо-вода вдруг стала питьевой! Это жесть просто, что творят! – возмущаются горожане.
Котовчанам уже не привыкать к необычному цвету и составу так называемой питьевой воды. В разные периоды из кранов в квартирах горожан текла вода цвета кофе, с масляными разводами и песком, к тому же с неприятным запахом. При этом в  Роспотребнадзоре ни разу не подвергли сомнению качество ресурса, поставляемого в дома.
Напомним, котовчане направили десятки жалоб на горячую линию президента России Владимира Путина на бесконечные проблемы с отоплением и водой в городе.
Несмотря на выделение городу более 600 миллионов рублей на строительство нового 12-километрового водовода, ситуация с водоснабжением и отоплением в Котово мало изменилась. 

Фото и видео Общественный контроль города Котово/t.me

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