





У жителей Котово Волгоградской области новое потрясение – сегодня из кранов с горячей водой в некоторых домах вдруг полилась холодная, да еще и зелено-желтого цвета. Странную жидкость горожане запечатлели на фото и видеокадрах. Это стало поводом для горьких шуток котовчан, которые ищут сходство так называемой воды с тархуном и фурацилином, известным средством для лечения ангины, передает V102.RU.

У жителей Котово Волгоградской области новое потрясение – сегодня из кранов с горячей водой в некоторых домах вдруг полилась холодная, да еще и зелено-желтого цвета. Странную жидкость горожане запечатлели на фото и видеокадрах. Это стало поводом для горьких шуток котовчан, которые ищут сходство так называемой воды с тархуном и фурацилином, известным средством для лечения ангины, передает V102.RU.

- А что остаётся. Мы уже, мне кажется, тут ко всему привыкли. Привыкли видеть разводы на воде, привыкли видеть воду цвета колы, а теперь вот зелененькая. Ужасно, страшно, сейчас мою посуду, а она прям зелёная бежит. Плакать хочется . Поэтому веселим себя, как можем, - еще одно сообщение из городского паблика. еще одно сообщение из городского паблика.

- Может, вчера в ночи теплотрассу с водоводом соединили? - иронизирует другой пользователь.

- Умываться не стала. Облезть не хватало, - горько шутит другой.

Ранее чиновники успокаивали горожан, что не стоит пугаться необычного цвета воды.

- иронизирует другой пользователь., - горько шутит другой.Ранее чиновники успокаивали горожан, что не стоит пугаться необычного цвета воды.

Котовчанам уже не привыкать к необычному цвету и составу так называемой питьевой воды. В разные периоды из кранов в квартирах горожан текла вода цвета кофе, с масляными разводами и песком, к тому же с неприятным запахом. При этом в Роспотребнадзоре ни разу не подвергли сомнению качество ресурса, поставляемого в дома. Котовчанам уже не привыкать к необычному цвету и составу так называемой питьевой воды. В разные периоды из кранов в квартирах горожан текла вода цвета кофе, с масляными разводами и песком, к тому же с неприятным запахом. При этом в Роспотребнадзоре ни разу не подвергли сомнению качество ресурса, поставляемого в дома.

Напомним, котовчане направили десятки жалоб на горячую линию президента России Владимира Путина на бесконечные проблемы с отоплением и водой в городе.

Напомним, котовчане направили десятки жалоб на горячую линию президента России Владимира Путина на бесконечные проблемы с отоплением и водой в городе.

Несмотря на выделение городу более 600 миллионов рублей на строительство нового 12-километрового водовода, ситуация с водоснабжением и отоплением в Котово мало изменилась.





Фото и видео Общественный контроль города Котово/t.me

, - цитата из телеграм-канала «Общественный контроль города Котово» .- на полном серьезе вещал официальный портал ЖКХ Котово и Котовского района.При этом ранее на этом же портале сообщалось, что в системе отопления используется окрашенная в зеленый цвет вода. Коммунальщики предупреждали, что в нее добавлен реагент, который «делает воду непригодной для бытовых нужд».- А теперь это чудо-вода вдруг стала питьевой! Это жесть просто, что творят! – возмущаются горожане.