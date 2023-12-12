Пенсионер на «Жигулях» устроил смертельное ДТП в Калаче-на-Дону

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2105» («Жигули») и «Лада Приора» в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла накануне вечером в городе Калач-на-Дону.

По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» при повороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении «Ладе Приоре».

В результате с места ДТП были госпитализированы двое пассажиров «ВАЗа» - это 6-летний мальчик и 69-летняя женщина, а также 21-летний водитель второго автомобиля.

Несмотря на усилия врачей, 69-летняя пассажирка скончалась в больнице.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области