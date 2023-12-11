Экономика

Волгоградцы наелись в ресторанах и столовых на 19 миллиардов

Экономика 11.12.2023 20:46
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11.12.2023 20:46


Рост оборота общественного питания зафиксировал Волгоградстат за 10 месяцев 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, этот показатель составил 19,6 млрд рублей, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в октябре волгоградцы оставили в заведениях общепита 2,2 миллиарда рублей, что на 14% больше, чем в этом же месяце прошлого года.
Большая часть предприятий в сфере общественного питания - 55,9% - приходится в регионе на долю субъектов малого предпринимательства. Волгоградцы оставили в таких заведениях 11 млрд. Вклад крупного и среднего бизнеса в оборот общественного питания Волгоградской области составил 44,1%, или 8,7 млрд рублей.
Объем оборота общественного питания Волгоградской области выше, чем в Астраханской области, Севастополе, республиках Адыгея и Калмыкия, подчеркнули в Волгоградстате.


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