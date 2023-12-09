Волгоградские полицейские накрыли ставропольца с новогодним грузом

В Котельниковском районе Волгоградской области инспекторы ДПС остановили легковушку под управлением 44-летнего жителя Ставропольского края. Как сообщает V102.RU, в салоне и багажнике ВАЗ-21099 инспекторов ожидал сюрприз — коробки с красной икрой.





— При осмотре в багажнике и салоне автомашины был обнаружен груз — семь картонных коробок, в которых находились 614 банок весом по 140 грамм, предположительно, с икрой рыб лососевых пород, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Документы, подтверждающие легальность происхождения продукции, у водителя отсутствовали.





Уточняется, что изъятую партию направили на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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