В автобусе «Москва-Волгоград» нашли 65 кг ничейной красной икры

На стационарном посту ДПС в Городищенском районе сотрудники областной Госавтоинспекции для плановой проверки остановили рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва-Волгоград», и, как оказалось, не зря. При досмотре в багажном отсеке был обнаружен груз – 5 контейнеров, предположительно с красной икрой, по 13 кг. каждый. Об этом сообщили 6 декабря в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель не смог объяснить, кто является владельцем деликатеса. Ни у него, ни у пассажиров не оказалось каких-либо сопроводительных документов.

Изъятая партия икры направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Правоохранители устанавливают, кто отправлял груз и кто собирался его принять.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области