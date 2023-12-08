Экономика

«Я в рабочие пойду»: студенты Волгоградского колледжа им. Гагарина трудятся на производстве

Экономика 08.12.2023 08:00
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08.12.2023 08:00


Для любого предприятия наличие высококвалифицированных рабочих кадров является ключевым. В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Волгоградским колледжем управления и новых технологий имени Юрия Гагарина и Волгоградским алюминиевым заводом уже много лет ведется активная работа по самым разным направлениям: взаимодействие в рамках профориентации, обучения и повышения квалификации специалистов предприятия, организации производственной практики и прочим аспектам.
Одним из итогов сотрудничества является дальнейшее трудоустройство выпускников колледжа на завод. Но в этом году студенты старших курсов получили возможность трудиться на ВгАЗе «без отрыва от очного обучения».
Одновременно работать и учиться, находясь на индивидуальном графике посещения – одна из прерогатив, которые колледж готов предложить своим лучшим студентам. 

Александр Марков работает литейщиком цветных металлов в литейном отделении электролизного производства. Молодой человек поделился, что, когда в колледже предложили подобную возможность, он с радостью согласился.
– Я учусь по специальности «Металлургия цветных металлов» и хотел прийти работать целенаправленно на Волгоградский алюминиевый завод. В дальнейшем еще планирую получить высшее образование. 
На вопрос, как он успевает и работать, и идти на красный диплом, юноша ответил, что времени у него хватает на все, главное уметь его правильно распределить.
Данила Харисов - аппаратчик в производстве солей на участке производства солей фтористой кислоты и газоочистки в дирекции по электролизному производству. Данила впервые побывал на заводе в рамках производственной практики на первом и втором курсах, своими глазами увидел производственные цеха и оборудование. Тогда студентам рассказали о возможности в будущем устроиться на предприятие. 

– 20 лет это не 15, – говорит Данила, – нужно начинать жить своей независимой от родителей жизнью, поэтому идея трудоустройства пришлась мне по душе. На участке, где я работаю, большое количество различного оборудования, сложный и интересный процесс. Это меня и «зацепило», рутинную работу не люблю.
Данила поделился, что работа на участке ответственная, а коллектив очень дружный. Если обратиться за помощью – всегда подскажут, расскажут и научат. 
В настоящее время на предприятии работают десять будущих выпускников колледжа, которые уже сейчас не просто получают достойную заработную плату, но и имеют возможность участвовать в социальных программах предприятия.
Напомним, что в текущем году РУСАЛ получил статус платинового работодателя и оказался в числе лучших, согласно методологии Forbes, а РБК включил компанию в «Золотую категорию компаний» — группу лидеров с высоким уровнем экологических, социальных и управленческих стандартов компании.

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