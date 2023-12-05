В Волжском полицейский КАМАЗ столкнулся с грузовиком. Трое пострадавших

В Волжском Волгоградской области сегодня, 5 декабря, произошло столкновение полицейского КАМАЗа и фуры. Сообщается о пострадавших.

— По предварительной информации, 5 декабря 2023 года в 08.20 в городе Волжском на улице Логинова произошло столкновение служебного автомобиля УМВД России по Волжскому КАМАЗ и грузового автомобиля МАЗ. В результате ДТП два сотрудника полиции и водитель МАЗа получили травмы, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

По информации ГБУЗ «КССМП», к месту аварии выдвинулись две бригады скорой помощи. На месте медики оказали помощь трем пострадавшим. Предварительно, в ДТП получили травмы три человека в в возрасте 34-х, 25-ти и 56-ти лет. Уточняется, что всех госпитализировали в горбольницу № 1.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили состояние пострадавших в аварии.

— Один пострадавший госпитализирован в отделение травматологии, второй — нейрохирургии. Состояние обоих пациентов — стабильное. Третий после осмотра отказался от госпитализации, — добавили в облздраве.

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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