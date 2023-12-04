Жительница Волжского едва выжила после встречи с экс-сожителем

В покушении на убийство 27-летней жительницы Волжского в Волгоградской области обвиняется ее бывший сожитель, передает V102.RU.

Как сообщили в СУ СКР по региону, 27-летний мужчина пытался убить свою бывшую возлюбленную 2 декабря текущего года. В этот день он прибыл к ней домой, в одну из квартир дома №62 по улице Волжской Военной Флотилии, где между молодыми людьми произошла ссора.

- В ходе возникшего конфликта стал душить 27-летнюю девушку до тех пор, пока она не потеряла сознание. Решив, что девушка скончалась, фигурант нанес ей один удар складным ножом в шею, после чего скрылся с места происшествия, - сообщает ведомство.

Израненную волжанку, которая находилась без сознания, нашел в квартире ее новый сожитель. Он вызвал полицию и скорую помощь. Девушку госпитализировали, ей оказывается необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.