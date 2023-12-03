Федеральные новости

Депутат Госдумы допустил введение налога на бездетность в России

Федеральные новости 03.12.2023 20:27
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03.12.2023 20:27


Об этом член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров сегодня, 3 декабря,  заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва». Тезисы выступления он опубликовал в социальной сети ВКонтакте, сообщает V102.RU.
По мнению депутата, рождаемость в стране надо стимулировать разными способами. При этом он считает, что налог на бездетность, который действовал одно время в СССР, «зарекомендовал себя неплохо».
- Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы, - заявил он.
Позицию депутата Госдумы уже гневно критикуют в комментариях к этой новости.
Справка. Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года на основании Указов Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года. Плата государству была отменена в 1992 году.
Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству.
При этом под действие налога попадали и те семьи, кто хотел, но не мог иметь детей.


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