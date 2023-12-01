Экономика

ВТБ: мошенники маскируются под «мужа на час»

Экономика 01.12.2023 17:44
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01.12.2023 17:44

Новую схему мошенничества в рамках работы приложений и маркетплейсов для объявлений зафиксировал ВТБ. Злоумышленники предлагают выполнить бытовые и ремонтные услуги, а после внесения аванса псевдомастер исчезает.
Когда потенциальная жертва реагирует на размещенное объявление об услугах и пишет в чат, мошенник переводит общение в популярные мессенджеры, где уточняет детали предстоящей работы, просит выслать фотографии, а также договаривается о дате выезда. В назначенный день лже-мастер сообщает о необходимости предварительно купить новые детали или нужные инструменты для качественного ремонта. Для этого жертву просят перевести задаток и направляют фишинговую ссылку на оплату. Однако сразу после получения денег владелец объявления перестает отвечать на сообщения.
– Мошенники все чаще используют сценарии обмана клиентов через повседневные сервисы. «Выманивая» клиентов в сторонние мессенджеры, они ведут долгие переписки, уточняя детали ремонта и советуют необходимые для него товары, которые обещают помочь приобрести и установить. Массово обращения клиентов по этой схеме мошенничества стали поступать в последний месяц. Кажется, что траты небольшие, терять лишнее время на покупки в магазинах перед праздниками никому не хочется – и многие соглашаются на предложения такой «медвежьей услуги». Метод как раз и направлен на охват большого числа пользователей, даже несмотря на небольшой «средний чек» их общая выручка может оказаться значительной. Если незнакомые люди переводят переписку в сторонний ресурс, навязывают вам покупку каких-то товаров и просят внести задаток за еще не сделанную работу – это должно вас насторожить. Используйте сервисы оригинального приложения, проверяйте отзывы о работе специалистов и не переводите деньги до того, как работа будет выполнена. Это поможет вам обезопасить себя от мошенников, – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.
Ранее ВТБ рассказывал, что мошенники стали звонить через приложения площадок для объявлений. Обычно в таких приложениях реальные номера продавцов и авторов объявлений скрыты для безопасности, а общение происходит в контуре сервиса. Злоумышленники используют функцию скрытых номеров в своих интересах, публикуют фейковые объявления с предложениями по ремонту сантехники, уборке помещений, доставке грузов, услуг универсального мастера “мужа на час” и другое.
В ноябре 2023 года ВТБ впервые за три года зафиксировал снижение мошеннической активности в отношении розничных клиентов. Число таких инцидентов за 10 месяцев составило почти 5,8 млн – на 11% меньше по данным год к году. Эксперты предупреждают, что тренд на снижение активности мошенников может продолжиться, но при этом атаки будут становиться более качественными.

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