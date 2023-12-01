Экономика

Волгоградские производители рванули вперед: ИПП составил 102,4%

Экономика 01.12.2023 10:00
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01.12.2023 10:00


Индекс промышленного производства Волгоградской области по итогам января-октября 2023 года зафиксирован на уровне 102,4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Драйверами роста, уточняют в облпромторге, стали обрабатывающие предприятия с индексом 104,9%.

Положительную динамику за 10 месяцев показали химики региона. Они увеличили производство веществ на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, резиновых и пластмассовых изделий – на 7,4%, – сообщили 1 декабря в профильном комитете администрации Волгоградской области. – Выпуск моющих средств вырос в 1,8 раза, рукавов из вулканизированной резины — на 27,8%, кислорода — на 18,4%, лакокрасочных материалов — на 17%, пластмассовых труб и трубок — на 4,6%, пластмасс в первичных формах — на 3,8%, технического углерода — на 3,6%. 

Отмечается рост объема выпуска продукции и на предприятиях машиностроения Волгоградской области. Так, объем выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий в регионе вырос в 1,7 раза, стиральных машин выпущено за указанной период на 43,2% больше, чем годом ранее, а по подшипников – на 18,7%, мостовых электрокранов – 14,6%.

В легкой промышленности на 37% увеличили производство одежды, – сообщают в облпромторге. – В частности, на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Волгоградской области выпущено больше изделий из кожи. Удвоен объем выпуска бельевых трикотажных изделий. На 29,2% нарастили пошив костюмов из текстильных материалов, на 25,9% – пальто, на 17,4% –спецодежды. Производство хлопчатобумажной пряжи в регионе выросло за этот период на 15,8%, кордных тканей – на 7,1%.

В металлургии отмечена позитивная динамика по выпуску нержавеющей стали в слитках (17,5%), стальных труб круглого сечения (15,2%), конструкций из черных металлов (10,3%), готового проката (7,5%), легированной стали в слитках (2,4%). В нефтеперерабатывающем комплексе выросло производство топочного мазута на 27%, нефтяных битумов – на 4,4%, дизельного топлива – на 1,1%.

В стройиндустрии по отношению к аналогичному периоду 2022 года выросло производство растворов на 12,4%, керамической плитки для полов — на 11,8%, изделий из гипса — на 10,1%, строительного кирпича — на 9,6%, цемента — на 3,5%.

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