Сотрудники полиции задержали в Волгограде двоих сожителей по подозрению в разбойном нападении на водителя, которому в результате порезали живот. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 42-летнего пострадавшего с ножевым ранением брюшной полости доставили в больницу.

Личности нападавших установили. Задержаны ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель и его 29-летняя сожительница.





Установлено, что во дворе многоквартирного дома в Красноармейском районе Волгограда они разбили стекло иномарки и похитили видеорегистратор. Это увидел хозяин авто, который попытался предотвратить кражу. Однако получил удар ножом в живот от грабителя. Чуть ранее его подельница пыталась отпугнуть владельца иномарки выстрелом из светозвукового пистолета. В итоге обоим удалось скрыться с места происшествия с видеорегистратором.





Позже полицейские нашли похищенное устройство по месту жительства подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области