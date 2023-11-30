Происшествия

Волгоградец остался без интима за 129 тысяч рублей

Происшествия 30.11.2023 13:16
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30.11.2023 13:16


Желание отдохнуть в компании дамы легкого поведения обернулось для 31-летнего жителя Волгограда обращением в полицию. Как сообщили V102.RU в УМВД города, мужчина нашел объявление об оказании интим-услуг и решил позвонить по указанному в нем телефону.

На звонок ответил мужчина-диспетчер, который сообщил потенциальному клиенту об условиях получения услуги и брони на указанную дату. Волгоградец договорился с ним о сделке и перевел 129 тысяч рублей. После этого дозвониться до диспетчера мужчина уже не смог.

Возбуждено уголовное дело. Проводят оперативные мероприятия по установлению личности преступника.

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