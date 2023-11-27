Экономика

Число столкнувшихся с мошенниками жителей ЮФО сократилось с 76% до 67%

Экономика 27.11.2023 16:53
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27.11.2023 16:53


Большинство жителей Южного федерального округа сталкивались со случаями финансового мошенничества в 2023 году, но не информировали об этом ни банки, ни правоохранительные органы. Доля жертв финансовых мошенников за последний год не изменилась и остается на уровне 8%, хотя число столкнувшихся с ними южан уменьшилось с 76% до 67%. Таковы результаты опроса* об онлайн и телефонном финансовом мошенничестве, проведенного ВТБ и банком «Открытие».
24% опрошенных сообщили, что ни они, ни члены их семей не сталкивались за последний год со случаями финансового мошенничества. В августе прошлого года аналогичный ответ на этот вопрос дали 17%. Сталкивались с финансовыми мошенниками, но не отдали им деньги 67% против 76% годом ранее. Как и годом ранее, 8% россиян стали в 2023 году жертвами финансового мошенничества.
Свой банк о случаях финансового мошенничества в этом году информировали 33% респондентов. 6% сообщали о таких случаях в правоохранительные органы. При этом 58% южан информировали о столкновении с финансовыми мошенниками ни банки, ни правоохранителей.
По мнению 34% опрошенных, главную ответственность за то, чтобы не терять деньги от действий финансовых мошенников, несут сами потребители. На банки главную ответственность за последствия действий финансовых мошенников возлагают 25% респондентов. Еще 16% полагают, что за потерю людьми денег при столкновении с финансовыми мошенниками должно отвечать государство. 11% возлагают ответственность на правоохранительные органы. 2% считает, что за это не должен отвечать никто. 11% затруднились с ответом.
74% положительно относятся к идее Банка России разрешать гражданам устанавливать себе запрет на любые онлайн-операции либо ограничивать эти операции (37% скорее поддерживают и столько же полностью поддерживают). Против таких запретов и ограничений каждый четвертый из опрошенных (скорее отрицательно относятся 20%, полностью отрицательно 6%).
Также высок «рейтинг» идеи установления самозапрета на кредиты. Такие ограничения поддерживают 83% опрошенных (38% относятся скорее положительно, 45% очень положительно). Против самозапрета на кредиты 18% (скорее отрицательно относятся 11%, полностью негативно 7%).
При этом пока воспользовались запретом на выдачу себе кредитов только 3% опрошенных. 41% не пользовались такой возможностью, но готовы сделать это в дальнейшем. 37% вообще не знали о существовании такой возможности. Категорически не собираются устанавливать самозапреты на кредиты 19%.
- По нашим данным, активность мошенников в отношении розничных клиентов снижается относительно прошлого периода. Такой тренд виден впервые за три года. Считаю, что тенденция продолжится, при этом атаки злоумышленников становятся более качественными, продуманными и сложными. Появились гибридные сценарии и мультибрендовые, выросло число схем с фишинговыми ссылками, по-прежнему большое количество людей теряют деньги в результате социальной инженерии. При этом мы понимаем, что часто при потере небольших сумм в результате мошенничества пострадавшие не сообщают об этом в банки и правоохранительные органы. Однако именно информирование о кражах помогает финансовым организациям и ведомствам разрабатывать новые инструменты безопасности», - отметил старший-вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
*Опрос проведен 7-14 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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