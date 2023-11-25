Экономика

Волгоградский бизнес попал в кредитную «волну»

Экономика 25.11.2023 14:00
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25.11.2023 14:00


Предприниматели и компании в Волгоградской области с начала года набрали кредитов на 172,6 миллиарда рублей - на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает V102.RU. 

По информации Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, больше всего заемных средств понадобилось малому и среднему бизнесу. Они взяли кредитов на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом.

На 55% выросла закредитованность индивидуальных предпринимателей. С начала года банки выдали им 13,5 миллиарда рублей кредитов.

- Значимую поддержку малому и среднему бизнесу оказывают льготные программы предоставления заемных ресурсов, которые позволяют предприятиям финансировать как свою текущую деятельность, так и реализовывать необходимые инвестиционные проекты, – прокомментировал ситуацию заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

В целом кредитный портфель волгоградского бизнеса на 1 октября текущего года вырос на 12% - до 224,4 миллиарда рублей.

Напомним, ЦБ для борьбы с инфляцией 27 октября текущего года повысил ключевую ставку на 200 б.п. до 15% годовых. Если темпы инфляции будут ускоряться, то ключевую ставку, от которой зависит уровень ставок по вкладам и кредитам, могут еще увеличить.

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