Происшествия

Под Волгоградом супруги ограбили десяток дач

Происшествия 23.11.2023 16:57
0
23.11.2023 16:57


Супружеская пара в Волгоградской области подозревается в серии краж из дачных домов, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 31-летнего мужчину и его 26-летнюю супругу оперативники уголовного розыска задержали в Светлоярском районе. Глава семейства ранее был судим за аналогичные преступления. А в момент совершения новых преступлений он проходил обвиняемым по уголовному делу о краже.

Установлено, что муж с женой проникали в дачные дома и похищали ценное имущество. Часть похищенного у них изъята при обыске.

По оперативной информации, задержанные могут быть причастны к более десяти кражам.

По решению суда мужчину взяли под стражу.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.11.2023 10:04
Происшествия 23.11.2023 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2023 17:31
Происшествия 22.11.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2023 10:17
Происшествия 22.11.2023 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2023 09:24
Происшествия 22.11.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2023 09:09
Происшествия 22.11.2023 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2023 16:52
Происшествия 21.11.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2023 13:53
Происшествия 21.11.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2023 11:21
Происшествия 21.11.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2023 10:57
Происшествия 21.11.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2023 18:07
Происшествия 20.11.2023 18:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2023 18:07
Происшествия 20.11.2023 18:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2023 17:06
Происшествия 20.11.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2023 15:57
Происшествия 20.11.2023 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2023 13:44
Происшествия 20.11.2023 13:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2023 12:18
Происшествия 20.11.2023 12:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
В Волгограде двухэтажка затрещала по швамСмотреть фотографии
17:31
«Боимся озвучивать суммы»: под Волгоградом прикрывают бюджетный набор в школы искусствСмотреть фотографии
17:22
Рабочая группа по СВО предложила расширить льготы добровольцамСмотреть фотографии
16:57
Под Волгоградом супруги ограбили десяток дачСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде свыше 200 работникам АПК вручили награды от президента и губернатораСмотреть фотографии
15:10
В ЦПКиО Волгограда у будущих снежных горок высадили быстрорастущие елиСмотреть фотографии
14:56
«Красный Октябрь» начал работу на самой крупной выставке региона ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGAСмотреть фотографии
14:52
СИЗО №1 в Волгограде возглавил новый начальникСмотреть фотографии
14:35
Волгограду и Среднеахтубинскому району добавят денег на ремонт дорог в 2024 годуСмотреть фотографии
14:13
Под Волгоградом открыли аллею памяти погибших выпускников сельской школыСмотреть фотографии
13:51
Волгоградские школьники спасли от вырубки 102 дереваСмотреть фотографии
13:13
Волгоградский облсуд ужесточил приговор экс-судье из Адыгеи за взяткуСмотреть фотографии
12:58
«Куда же больше?»: цены на яйца в Волгоградской области взлетели за неделю на 12%Смотреть фотографии
12:49
Дети Волгоградской области переключились с TikTok на мессенджерыСмотреть фотографии
12:03
Чиновникам и депутатам в Волгоградской области второй раз за год поднимут зарплатыСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде семи участникам СВО вручили медали и подаркиСмотреть фотографии
11:30
Волгоградскую пенсионерку уличили в афере с иностранцамиСмотреть фотографии
10:34
Телеканал экс-депутата гордумы Волгограда закрывают из-за нарушенийСмотреть фотографии
10:30
В Волжском открылся новый социально значимый объектСмотреть фотографии
10:17
«Приходите позже»: волгоградцы пожаловались на невозможность сдать кровь на анализ в поликлиникеСмотреть фотографии
10:15
Муниципальное телевидение Волгограда отмечает 30-летиеСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области «Нива» столкнула «Ладу Гранту» в кювет: погиб водительСмотреть фотографии
09:47
УФСБ возбудило дело на волгоградку из-за видео ВКонтакте в поддержку «Азова»*Смотреть фотографии
08:53
Баскетболистки волгоградского «Динамо» начали борьбу за чемпионство в ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
08:40
РПН разъяснил ситуацию с вирусной пневмонией в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
Три вида автомобильного топлива подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:02
Несколько сот жителей Волгоградской области заключили контракт с МОСмотреть фотографии
21:33
«Деньги уже выделены»: в школу под Волгоградом переселят дошколят из аварийного детсадаСмотреть фотографии
20:19
В двух поселениях Волгоградской области объявлен карантин по бешенствуСмотреть фотографии
19:56
После скандала с «золотым парашютом» сменили главу Серафимовичского районаСмотреть фотографии
 