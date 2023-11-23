Под Волгоградом супруги ограбили десяток дач

Супружеская пара в Волгоградской области подозревается в серии краж из дачных домов, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 31-летнего мужчину и его 26-летнюю супругу оперативники уголовного розыска задержали в Светлоярском районе. Глава семейства ранее был судим за аналогичные преступления. А в момент совершения новых преступлений он проходил обвиняемым по уголовному делу о краже.

Установлено, что муж с женой проникали в дачные дома и похищали ценное имущество. Часть похищенного у них изъята при обыске.

По оперативной информации, задержанные могут быть причастны к более десяти кражам.

По решению суда мужчину взяли под стражу.

Фото из архива ИА «Высота 102»