На севере Волгограда поезд протаранил автомобиль

Происшествия 22.11.2023 09:24
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22.11.2023 09:24
Происшествие случилось сегодня, 22 ноября, в 2-45 ч. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, на железнодорожном переезде вблизи станции Мечетка водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.По предварительной информации, водитель автомобиля в результате ДТП не пострадал. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло, уточнили в Приволжской железной дороге.
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