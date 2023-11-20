Экономика

Только 4,5% работников в Волгоградской области получают больше 100 тысяч рублей

Экономика 20.11.2023 11:33
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20.11.2023 11:33


В Волгоградской области только 4,5% работников получают зарплату больше 100 тысяч рублей в месяц. А доля тех, кто получает в регионе меньше 20 тысяч, составляет 16,5%, сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости.

Лидерами рейтинга по уровню зарплат в России стали ЯНАО и Чукотка. Последние строчки занимают Ингушетия и Калмыкия. Волгоградская область со средней зарплатой 24-50 тысяч рублей оказалась на 63-ей позиции среди российских регионов.

По итогам аналогичного рейтинга в 2022 году волгоградский регион был на 71-ом месте.

Эксперты обращают внимание на то, что экономические вызовы в целом положительно сказались на рынке труда, где за последние 12 месяцев наблюдался заметный рост зарплат, а безработица обновила исторический минимум.

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