Мужчину с отрезанными ногами нашли пожарные в сгоревшей квартире





В Ленинском районе Саратовской области во время осмотра квартиры после пожара обнаружен мертвым мужчина. Однако, как подозревают следователи СУ СК России соседнего региона, причиной смерти 70-летнего саратовца стало не возгорание, а убийство – у него были отрезаны ноги.

О происшествии утром 17 ноября сообщили корреспонденты ИА «СарИнформ». По их данным, сообщение о пожаре поступило в 2:40, к приезду сотрудников МЧС огонь успел разойтись на 5 квадратных метров. Сообщается также, что вызвал на место пожарных сосед погибшего мужчины.

– В ходе осмотра места происшествия сотрудники следственного управления СК России пришли к выводу, что погибший был убит, – передает саратовское издание. – Сотрудники СК завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Идет расследование.

Также сообщается, что полиция уже задержала мужчину, который может быть причастен к происшествию. Однако доказательств его причастности пока нет.

Фото: СУ СК России по Саратовской области