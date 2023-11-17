Федеральные новости

Мужчину с отрезанными ногами нашли пожарные в сгоревшей квартире

Федеральные новости 17.11.2023 11:06
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17.11.2023 11:06


В Ленинском районе Саратовской области во время осмотра квартиры после пожара обнаружен мертвым мужчина. Однако, как подозревают следователи СУ СК России соседнего региона, причиной смерти 70-летнего саратовца стало не возгорание, а убийство – у него были отрезаны ноги. 

О происшествии утром 17 ноября сообщили корреспонденты ИА «СарИнформ». По их данным, сообщение о пожаре поступило в 2:40, к приезду сотрудников МЧС огонь успел разойтись на 5 квадратных метров. Сообщается также, что вызвал на место пожарных сосед погибшего мужчины. 

В ходе осмотра места происшествия сотрудники следственного управления СК России пришли к выводу, что погибший был убит, – передает саратовское издание. – Сотрудники СК завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Идет расследование.

Также сообщается, что полиция уже задержала мужчину, который может быть причастен к происшествию. Однако доказательств его причастности пока нет.

Фото: СУ СК России по Саратовской области 

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