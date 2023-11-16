Происшествия

Требовал любви и кидался на полицейских: возбужденного водителя скрутили у стриптиз-клуба в Волгограде

Происшествия 16.11.2023 12:29
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16.11.2023 12:29


В Волгограде водитель белого кроссовера утром, 16 ноября, решил прорваться в стриптиз-клуб «Естествознание», для этого он заехал на пешеходный тротуар и остановился в нескольких сантиметрах от входной двери в увеселительное заведение.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, около 5.30 утра 39-летний мужчина потребовал впустить его внутрь, а после развязал конфликт с персоналом заведения. На место происшествия прибыли наряды полиции. Водителя кроссовера, который находился с признаками опьянения, задержали.



- Мужчина оказал физическое сопротивление, применив насилие в отношении представителей власти. От прохождения освидетельствования автомобилист отказался, - рассказали в главке. - По факту применения водителем насилия в отношении представителей власти собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как стало известно информагентству, у стриптиз-клуба мужчина вел себя неадекватно. Он требовал мужской любви, звал какого-то Сашу, вспоминал проведенный с ним вечер, и просил окружающих, чтобы они справили на него свои естественные потребности.

- Человек явно находился под воздействием каких-то запрещенных веществ, - сообщили очевидцы конфликта.


В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения. Его кроссовер помещен на штрафстоянку.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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