Происшествия

СК начал проверку после публикации V102.RU о падении малыша с массажного стола

Происшествия 15.11.2023 11:46
0
15.11.2023 11:46


Следователи СКР организовали доследственную проверку после публикации V102.RU о травмировании малолетнего ребенка в поликлинике Дзержинского района Волгограда. 

— В результате мониторинга средств массовой информации выявлены публикации, в которых сообщается, что в одной из поликлиник Дзержинского района Волгограда трехмесячный ребенок упал с массажного стола, когда медицинский работник отвлекся, — заявила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В настоящее время малолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.

Уточняется, что следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по региону организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность), по итогам которой следователи примут процессуальное решение. В свою очередь прокуратура региона взяла на контроль ход процессуальной проверки. 

Напомним, собственный источник «Высоты 102» рассказал, что ребенок в поликлинике получил тяжелую травму головы — по предварительным данным, перелом черепа. В облздраве уточнили, что малыш находится под наблюдением специалистов, а в самом медучреждении организована проверка, с медработника взяты объяснения. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Еще по теме: 

В Волгограде младенец получил тяжелую травму головы во время массажа 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.11.2023 12:21
Происшествия 15.11.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2023 11:39
Происшествия 15.11.2023 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2023 19:46
Происшествия 14.11.2023 19:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2023 12:15
Происшествия 14.11.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2023 11:22
Происшествия 14.11.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2023 10:47
Происшествия 14.11.2023 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2023 18:29
Происшествия 13.11.2023 18:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2023 14:32
Происшествия 13.11.2023 14:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2023 13:09
Происшествия 12.11.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.11.2023 09:44
Происшествия 12.11.2023 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2023 19:42
Происшествия 11.11.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2023 15:57
Происшествия 10.11.2023 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2023 09:24
Происшествия 09.11.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2023 21:07
Происшествия 08.11.2023 21:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2023 19:53
Происшествия 08.11.2023 19:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:15
Доброволец-программист из Волгограда получил медаль ДНРСмотреть фотографии
16:13
Столовые школ волгоградского региона вновь признаны лучшими в РоссииСмотреть фотографии
15:20
Под Волгоградом ученый из Москвы нашел кусок упавшего 100 лет назад метеоритаСмотреть фотографии
15:17
Спортсмены из Котельниково получили награды Всероссийского турнира по боевому самбоСмотреть фотографии
14:49
«Мокнем, как в лесу»: волгоградцы требуют укрытие на «голой» остановке автобуса №65Смотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Под Волгоградом главе райкомсельхоза Петрову дали условный срок за взяткуСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде мошенники разводят чиновников и глав компаний от имени Банка РоссииСмотреть фотографии
13:35
Глава Городища Шельменков не смог выйти из волгоградского СИЗОСмотреть фотографии
13:06
Волгоградцы могут получить и оплатить налоговые уведомления на «Госуслугах»Смотреть фотографии
12:35
«Красный Октябрь» провел более 90 переговоров на «Металл-Экспо»Смотреть фотографии
12:21
В Волгограде задержали прикуривших от Вечного огня студентокСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
СК начал проверку после публикации V102.RU о падении малыша с массажного столаСмотреть фотографии
11:39
Под Волгоградом пенсионер с ножом и сковородкой напал на знакомогоСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде работникам диспансера недоплатили 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:08
Умершего после тяжелой болезни директора школы № 43 проводят в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:06
Общественный транспорт в Волгограде усилят в день игры сборных России и КубыСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде умерла вторая упавшая с крыши девочкаСмотреть фотографии
10:21
Сборная России показала подготовку к матчу с Кубой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:54
«Напали с битой и электрошокером»: мать-садистку из Волгограда подозревают в избиении блогершиСмотреть фотографии
09:37
Пропавшего в июне мужчину с тату в виде медведя ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:34
«Каустик» остался на последнем месте после проигрыша «Чеховским медведям»Смотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области за неделю на 5% подорожали стрижкиСмотреть фотографии
07:46
Ушедшая в отставку волгоградская судья оспорила дисциплинарное наказаниеСмотреть фотографии
21:28
Волго-Донской судоходный канал прекратит пропуск судов с 1 декабряСмотреть фотографии
20:44
Под Волгоградом бездомные собаки «искусали» районный бюджетСмотреть фотографии
20:12
В городе Волжском назначили нового вице-мэра по вопросам экономикиСмотреть фотографии
19:46
В Волгограде младенец получил тяжелую травму головы во время массажаСмотреть фотографии
18:45
«Плыли за ранеными, их закидали гранатами»: волжанин посмертно удостоен ордена МужестваСмотреть фотографии
18:15
Цвет вечера – красный. Волгоград встал в 9-балльных пробкахСмотреть фотографии
17:43
Жертв сахарного диабета пересчитали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 