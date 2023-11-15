Следователи СКР организовали доследственную проверку после публикации V102.RU о травмировании малолетнего ребенка в поликлинике Дзержинского района Волгограда.

— В результате мониторинга средств массовой информации выявлены публикации, в которых сообщается, что в одной из поликлиник Дзержинского района Волгограда трехмесячный ребенок упал с массажного стола, когда медицинский работник отвлекся, — заявила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В настоящее время малолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.

Уточняется, что следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по региону организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность), по итогам которой следователи примут процессуальное решение. В свою очередь прокуратура региона взяла на контроль ход процессуальной проверки.

Напомним, собственный источник «Высоты 102» рассказал, что ребенок в поликлинике получил тяжелую травму головы — по предварительным данным, перелом черепа. В облздраве уточнили, что малыш находится под наблюдением специалистов, а в самом медучреждении организована проверка, с медработника взяты объяснения.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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