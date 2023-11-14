Происшествия

В Волгограде младенец получил тяжелую травму головы во время массажа

Происшествия 14.11.2023 19:46
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14.11.2023 19:46


В Волгограде трехмесячный младенец получил тяжелую травму головы в результате падения с массажного стола. Несчастный случай произошел в поликлинике в Дзержинском районе. 

Как сообщил ИА «Высота 102» знакомый с ситуацией источник, в тяжелом состоянии девочку доставили в больницу №7 Волгограда 14 ноября. 

Падение младенца произошло во время сеанса массажа. В результате падения на пол с высоты массажного стола ребенок получил тяжелую травму головы – по предварительным данным, перелом черепа, – рассказал собеседник информагентства. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили обстоятельства происшествия и состояние пострадавшей девочки. 

– Во время проведения массажа в поликлинике у массажного стола, согласно установленным правилам, находились массажист и мама ребенка. По информации медработника, на просьбу матери дать ребенку игрушку она отвлеклась, к сожалению, в эту секунду произошло падение ребенка, – рассказали в облздраве. – Ребенок незамедлительно был осмотрен врачом, вызвана бригада скорой медицинской помощи. Ребенок доставлен в КБ СМП №7. 

По сведениям облздрава, на данный момент состояние девочки стабильное и относительно удовлетворительное.

Ребенок находится под наблюдением специалистов. В медучреждении проводится проверка, с медицинского работника взяты объяснения, – уточняют в ведомстве. 

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