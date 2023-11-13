Над Волгоградом накануне 19 ноября поднялось Знамя Победы





В Волгограде сегодня, 13 ноября, накануне празднования начала контрнаступления советских войск под Сталинградом подняли копию Знамени Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», символ победы советского народа над фашистами в Великой Отечественной войне водрузили на 50-метровом флагштоке на нижней террасе набережной города-героя.





В администрации Волгограда напоминают, что впервые Знамя Победы было поднято на флагштоке Центральной набережной в торжественной обстановке 19 ноября 6 лет назад – в день празднования 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»