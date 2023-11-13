Экономика

Волгоградцы отдают 55% зарплаты за ипотеку

Экономика 13.11.2023 08:04
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13.11.2023 08:04


В Волгоградской области ипотечники отдают больше половины зарплаты  в качестве ежемесячных платежей за жилищный займ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости, соотношение ежемесячного платежа и средней зарплаты в 2023 году составляет 54,8%. В среднем жители региона оформляют ипотеку на 293 месяца, а объем кредита составляет  3,2 миллиона рублей.
Волгоградская область по вышеназванным показателям расположилась на 59-ом месте в рейтинге регионов. Первая десятка рейтинга по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно сформирована северными регионами, в которых на ипотечный платеж приходится не более 36% от размера средней зарплаты региона. Первую строчку в рейтинге заняла Магаданская область, где средняя зарплата почти в четыре раза превышает средний ежемесячный платеж.
Последнее место в рейтинге занимает Республика Калмыкия, где на ежемесячные платежи по ипотеке требуется потратить почти полностью среднюю зарплату в регионе (92,7%). Также очень высокое (от 70% до 80%) соотношение платежей по ипотеке и средней зарплаты наблюдается еще в трех регионах — Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.
По данным составителей, последние три месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило 44%. Для сравнения -  в исследовании 2022 года в среднем на ипотечный платеж приходилось 50% от средней зарплаты. Таким образом, за год ситуация заметно улучшилась, утверждают эксперты.
Справка. Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей (выплачиваются ежемесячно равными долями) по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате за 12 месяцев с сентября 2022 года по август 2023 года по полному кругу организаций. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе.
 

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