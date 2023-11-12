Настоящий подарок преподнесли болельщикам игроки «Ротора», с разгромным счетом 3:0 сегодня, 12 ноября, одолев «Муром» на Волгоград Арене и на мажорной ноте закончив осеннюю часть первенства Второй лиги. Как сообщает V102.RU, не очень уютная погода отпугнула некоторых зрителей, но самых холодостойких тоже нашлось немало – 9259 человек. И, конечно, никто из пришедших не пожалел, увидев свою команду, пожалуй, в самой лучшей ее форме.



Сине-голубые, ощущая поддержку поклонников и избавившись от психологического давления, связанного с выполнением задачи попадания в первую шестерку, начали матч с явно хорошим настроением. Уже с первых минут «Ротор» побежал в атаку и почти сразу волгоградцы организовали опасный момент у ворот соперника. Даниил Арсентьев отдал передачу на левый фланг Дмитрию Прищепе, и тот с близкого расстояния мог открывать счет, но удар заблокировал игрок гостей.

Был шанс порадовать болельщиков на 18-й минуте и у Ильи Сафронова, который первый раз вышел в стартовом составе после серьезной травмы. Полузащитник красиво ворвался в штрафную, разобрался с соперниками и, казалось, технично отправил мяч в угол. Однако немного не хватило точности и игровой снаряд пролетел рядом со штангой.

«Ротор» продолжал давить, играя в основном на чужой половине поля. Еще один опасный момент появился благодаря успешным действиям Гаджимурадова, совершившего рывок по правому краю и отдавшего пас Арсентьеву. Хотя и ударил последний издалека, голкипер «Мурома» Николай Присяжненко с трудом спас команду. Лишь к концу тайма гостям стали удаваться подходы к воротам хозяев. Один удар коллектива из Владимирской области пришелся выше перекладины. Видимо, соперникам волгоградцев не хватило реализации и хладнокровия в ответственные моменты.

Второй тайм продолжился по тому же сценарию, что и первый, и мало у кого оставалось сомнений, что оборона муромцев не удержит ворота на замке до конца поединка. Так все и получилось. На 58-й минуте Рамазан Гаджимурадов вырезал передачу на Илью Сафронова, который на классе отправил мяч в сетку, открыв счет к безудержному восторгу трибун. Это был первый гол Ильи, который он забил после долгожданного возвращения в основной состав.

Сумев выйти вперёд, «Ротор» продолжал контролировать ситуацию. При этом красно-черные вряд ли находились в хорошей форме – футболисты выглядели уставшими, немного растерянными и им явно не хватало энергии. Этим и воспользовались подопечные Сергея Попкова. Вышедший в середине второго тайма на замену форвард Рашид Магомедов заработал пенальти после того, как его в штрафной завалил голкипер «Мурома» Присяжненко. Рашид сам его реализовал и счет стал 2:0.

Третий гол «Ротор» забил на 89-й минуте. Магомедов начал голевую атаку, выиграл мяч в борьбе, отдал его Юрию Завезёну, а тот перевел на Даниила Камлашева, также появившегося во втором тайме. Полузащитник установил окончательный результат 3:0 - «Ротор» одержал заслуженную и безоговорочную победу.

Эмоции захлестывали не только болельщиков, на подъеме были и футболисты. После окончания матча игроки «Ротора» развернули плакат со словами благодарности фанатам – «Спасибо, Ротора! Мы играем для вас!». Фанаты, в свою очередь, в соцсетях уже оставляют восторженные комментарии в своих любимцев - «Ребята, это просто бомба!»

Выполнив главную задачу попадания в шестерку по итогам осени с занятым третьим местом в турнирной таблице и порадовав преданных поклонников, «Ротор» уходит в отпуск, а затем начнет готовиться к весенней и решающей части сезона. Цели перед клубом будут весьма серьезными – теперь нужно занимать более высокие позиции, чтобы гарантированно получить право выступать в Первой лиге в следующем году.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / vk.com