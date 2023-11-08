Здравоохранение

Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 10%

Здравоохранение 08.11.2023 10:46
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08.11.2023 10:46


В Волгоградской области уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями снизился на 10%. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в области выявляются в основном вирусы не гриппозной этиологии с высокой частотой обнаружения риновируса. Заболевания вызывали также парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус и COVID-19.

В частности, за неделю в регионе 109 человек заболели COVID-19. По результатам генетического секвенирования в Волгоградской области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».

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