Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 10%

В Волгоградской области уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями снизился на 10%. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в области выявляются в основном вирусы не гриппозной этиологии с высокой частотой обнаружения риновируса. Заболевания вызывали также парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус и COVID-19.



В частности, за неделю в регионе 109 человек заболели COVID-19. По результатам генетического секвенирования в Волгоградской области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».

