В Волгоградской области МРОТ с 2024 года вырастет до 19242 рублей

Комитет Волгоградской облдумы рассмотрел проект регионального бюджета на будущий год. Как рассказали V102.RU в областной думе, общий объем расходов областного бюджета по разделу «Социальная политика» на 2024 год запланирован в размере более 38,6 млрд рублей.



Так, в проекте бюджета запланированы расходы на повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5% (с 16242 рублей до 19242 рублей), индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы, а также мер социальной поддержки.



На реализацию государственной программы «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области» в будущем году предусмотрено свыше 23,4 млрд рублей. Бюджетные ассигнования планируется выделить, в том числе на помощь отдельным категориям граждан, поддержку семьи, детства и материнства, старшего поколения, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения, формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.



Предполагаемый объем финансирования госпрограммы «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области» в будущем году составит порядка 881 млн рублей. В числе ключевых направлений расходов - активная политика занятости, поддержка безработных граждан, содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

