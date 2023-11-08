Экономика

В Волгоградской области МРОТ с 2024 года вырастет до 19242 рублей

Экономика 08.11.2023 10:22
0
08.11.2023 10:22


Комитет Волгоградской облдумы рассмотрел проект регионального бюджета на будущий год. Как рассказали V102.RU в областной думе, общий объем расходов областного бюджета по разделу «Социальная политика» на 2024 год запланирован в размере более 38,6 млрд рублей.

Так, в проекте бюджета запланированы расходы на повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5% (с 16242 рублей до 19242 рублей), индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы, а также мер социальной поддержки.

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области» в будущем году предусмотрено свыше 23,4 млрд рублей. Бюджетные ассигнования планируется выделить, в том числе на помощь отдельным категориям граждан, поддержку семьи, детства и материнства, старшего поколения, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения, формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Предполагаемый объем финансирования госпрограммы «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области» в будущем году составит порядка 881 млн рублей. В числе ключевых направлений расходов - активная политика занятости, поддержка безработных граждан, содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
07.11.2023 16:07
Экономика 07.11.2023 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2023 14:43
Экономика 03.11.2023 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2023 07:59
Экономика 03.11.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2023 19:22
Экономика 02.11.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2023 14:32
Экономика 02.11.2023 14:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2023 08:58
Экономика 02.11.2023 08:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2023 08:03
Экономика 02.11.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.10.2023 17:04
Экономика 31.10.2023 17:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.10.2023 15:30
Экономика 31.10.2023 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2023 14:00
Экономика 31.10.2023 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2023 08:01
Экономика 31.10.2023 08:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.10.2023 19:26
Экономика 30.10.2023 19:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.10.2023 12:17
Экономика 30.10.2023 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2023 08:40
Экономика 29.10.2023 08:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2023 14:17
Экономика 28.10.2023 14:17
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:21
Уехавшую к жениху 12-летнюю волгоградку нашли. Она отказывается возвращаться домойСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом построят казачий центр с ипподромом, тиром и музеемСмотреть фотографии
13:01
Начальник волгоградского ГУ МВД России Дмитрий Вельможко получил генерал-лейтенантаСмотреть фотографии
12:42
Волгоградец забил до смерти любовницу из-за отказа продолжить отношенияСмотреть фотографии
12:16
Волгоградцы ставят рекорды по уборке берегов озер, рек и ериков от мусораСмотреть фотографии
11:48
Сотню нарушителей режима госграницы задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
В Росрыболовстве «взвесили» будущий улов из Цимлянского водохранилищаСмотреть фотографии
10:46
Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 10%Смотреть фотографии
10:43
В Камышине задержан напавший на двух пенсионерок мужчинаСмотреть фотографии
10:30
«Сидел, как и все»: осужденный за педофилию экс-депутат Юрий Бабкин оказался на волеСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области МРОТ с 2024 года вырастет до 19242 рублейСмотреть фотографии
09:55
Уходил от столкновения. Под Волгоградом две машины улетели в кюветСмотреть фотографии
08:27
Волгоградец сдал в металлолом снаряд с тротиломСмотреть фотографии
08:25
Билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователямСмотреть фотографии
08:07
Сборная России проведет на «Волгоград Арене» открытую 15-минутную тренировкуСмотреть фотографии
21:16
Оборвались стропы. В Волгограде врачи собрали по кусочкам позвоночник разбившегося альпинистаСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде на Водстрое пьяная пара избила приехавших на вызов врачейСмотреть фотографии
19:48
Не оставили шансов: «Динамо-Синара» продолжило победную серию в ИжевскеСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде после трагедии с девочками-подростками закрыли ход на крышуСмотреть фотографии
17:13
Пятеро студентов избили до полусмерти прохожего под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:52
Губернатор Бочаров провел урок истории для школьников из Нижнего НовгородаСмотреть фотографии
16:41
«Водила экскурсии по Качинскому училищу»: ушла из жизни сотрудник музея-панорамы «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
16:22
Рецидивистка обнесла спящих волгоградцев в День ПобедыСмотреть фотографии
15:10
Волгоградские школьники рассказали о поездке «Уроки с путешествиями»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
В Госдуме заговорили об угрозе потери мыслителей из-за нейросетейСмотреть фотографии
13:58
А так можно было? Волгоградским депутатам придется сэкономить на покупках миллион рублейСмотреть фотографии
13:29
Поезд с волгоградскими десятиклассниками прибыл в Нижний НовгородСмотреть фотографии
13:18
В МВД назвали причины жесткого ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:07
Поджегший здание УФСБ в Краснодаре волгоградец оспорил приговорСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде проведут международный фестиваль кино «RT.Док: Время героев»Смотреть фотографииCмотреть видео
 