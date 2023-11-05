Происшествия

Под Волгоградом водитель без прав насмерть сбил пешехода

Происшествия 05.11.2023 10:01
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05.11.2023 10:01


В рабочем поселке Октябрьский сегодня ночью погиб пешеход. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в 2-30 ч. на улице Круглякова в райцентре. «Семерка», которой управлял 23-летний парень, сбила 59-летнего мужчину, двигавшегося в попутном с легковушкой направлении.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Оказалось, что у водителя, который управлял автомобилем, не было прав.
Фото из архива ГУ МВД по Волгоградской области


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