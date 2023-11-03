В Волгограде Renault врезался в столб и завалился на бок: видео ДТП

В Советском районе Волгограда на проспекте Университетском в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Renault врезался в столб и завалился на бок. Момент столкновения иномарки с Hyundai зафиксировали камеры дорожного наблюдения.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 11.00 напротив строения №102 по указанному проспекту. По счастливой случайности никто из людей не пострадал. Однако чтобы покинуть салон перевернувшейся машины, водителю потребовалась помощь посторонних людей.

– На месте аварии выезжал экипаж городской Госавтоинспекции, – уточняют в главке полиции.