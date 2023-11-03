Происшествия

В Волгограде Renault врезался в столб и завалился на бок: видео ДТП

Происшествия 03.11.2023 16:17
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03.11.2023 16:17


В Советском районе Волгограда на проспекте Университетском  в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Renault врезался в столб и завалился на бок. Момент столкновения иномарки с Hyundai зафиксировали камеры дорожного наблюдения. 



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 11.00 напротив строения №102 по указанному проспекту. По счастливой случайности никто из людей не пострадал. Однако чтобы покинуть салон перевернувшейся машины, водителю потребовалась помощь посторонних людей. 

– На месте аварии выезжал экипаж городской Госавтоинспекции, – уточняют в главке полиции. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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