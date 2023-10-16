Общество

«Видели, но никто не подошел»: пропавшего в Волгограде пенсионера нашли мертвым в промзоне

Общество 16.10.2023 21:01
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16.10.2023 21:01


В Волгограде сегодня, 16 октября, нашли тело пропавшего шесть дней назад Василия Семигласова. Как сообщил V102.RU сын скончавшегося пенсионера, страшную находку сделали днем в промзоне в районе Таймырского проезда.  

— В Дзержинском районе недалеко от места работы нашли в первом часу. Сегодня ездили три раза на работу к нему, на дачу. Оказалось, что он был в 500 метрах от зоны наших поисков, — рассказал информагентству сын пожилого мужчины, представившийся Иваном. — Судмедэксперт сказал, что насильственных следов не обнаружено. Бумажник с деньгами тоже оказался не тронут. Больше всего меня поразило то, что люди видели моего отца, но никто не подошел, не вызвал полицию или скорую.  

По словам сына, отец пропал 10 октября после того, как ушел на работу рано утром. Мужчина трудился сторожем. 

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me 

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