В Волгограде волонтеры и полиция разыскивают пропавшую четыре дня назад пенсионерку Лидию Петровну Жерякову (Филатову). Как сообщает V102.RU, 78-летняя женщина может плохо ориентироваться в пространстве.

— Моя мама живет вместе со мной. У нее есть небольшие проблемы с памятью, но тем не менее она вполне самостоятельная. В тот день, 23 октября, около 11 часов утра мама вышла из дома, отправилась гулять в районе 35-й Гвардейской. Могла поехать в магазин. Телефон у нее с собой, но она его просто носит, на звонки не отвечает, — рассказала дочь пропавшей Наталья. — Раньше никогда такого не было. Мама гуляла час-полтора и возвращалась домой. Вообще она любит ездить на трамвайчике. Могла спокойно на Качинский рынок отправиться, или по району нашему на маршруте № 3 или № 4 проехаться.

По словам дочери, ее мать часто бывает в центре города, может спокойно назвать свои имя и фамилию, завести беседу с незнакомым человеком.

— Иногда в разговоре может додумывать события, но это пойму только я. К людям очень добра, может покупать сладости и угощать детей, — добавляет дочь.

Волгоградка уточняет, что по факту исчезновения матери подано заявление в полицию. К поискам подключились и волонтеры.

Приметы пропавшей:

рост 150 сантиметров

нормальное телосложение

волосы темно-русые с проседью

глаза карие

В день исчезновения была одета в куртку синего цвета, черные брюки. На голове — светло-сиреневая беретка, на ногах — черные мокасины. С собой взяла маленькую сумочку черного цвета. Возможна дезориентация в пространстве.

Если вы располагаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить волонтерам поисково-спасательного отряда «Оберег» по номеру горячей линии 8 (800) 505-10-65 или в комментариях под постом в официальной группе. Также вы можете позвонить в экстренные службы, набрав 112 или 102.

Фото: архив семьи

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