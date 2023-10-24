В Волгоградской области нашли мертвым мужчину с потерей памяти

В Волгоградской области обнаружен труп мужчины, бесследно исчезнувшего во Фролово 17 октября. Как стало известно V102.RU, тело пенсионера обнаружили в поле.
— Пропавшего фроловчанина нашли недалеко от дома № 67 по улице микрорайон Заречный, — рассказал собственный источник «Высоты 102». — Предварительно, пенсионер скончался по естественным причинам.
Напомним, 78-летний житель Фролово пропал в середине октября. Волонтеры сообщали, что у мужчины возможна потеря памяти и дезориентация в пространстве.
Фото: «Лиза Алерт» / t.me