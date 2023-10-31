Экономика

Новую технику доставили в Волгоград для Концессий

Экономика 31.10.2023 17:04
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31.10.2023 17:04


Еще одна партия спецтехники доставлена в распоряжение волгоградских  Концессий и готовится приступить к работе. На этот раз на баланс компании поступили два новых трактора марки «Беларус».  

– Эти модели известны своей надежностью и долговечностью, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации, а также удобством обслуживания, что позволяет легко проводить ремонт и техническое обслуживание, – сообщают в «концессиях водоснабжения». – Техника будет использоваться в сочетании с водоотливными установками для устранения аварийных ситуаций, откачки дождевых грунтовых и талых вод из траншей и котлованов

Как сообщалось ранее, всего парк спецтехники «Концессий водоснабжения» пополнят порядка двух десятков новых машин. 

– В их числе – комбинированные промывочные машины, тракторы-откачки, а также аварийно-ремонтные машины, на борту которых находятся все необходимые инструменты для восстановительных работ на водоводах разных диаметров, – напоминают в компании. – Новая техника повысит мобильность ремонтных бригад и позволит значительно сократить сроки проведения восстановительных работ, а значит, обеспечит качественную эксплуатацию сетей и бесперебойную подачу ресурса абонентам.

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