Неуступчивый водитель спровоцировал массовое ДТП в Волгограде: видео

В Кировском районе Волгограда накануне в 17.00 водитель легковушки спровоцировал массовое ДТП. Как сообщает V102.RU, водитель пошел на принцип.





— По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Kia Cerato на улице 64-й Армии при повороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что от удара водитель за рулем ВАЗа выехал на полосу встречного движения, где наехал на стоявшие автомобили Mitsubishi Galant, Mitsubishi Lancer и Chevrolet Niva.

— В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет, — добавили в областном главке МВД.

Полицейские напоминают о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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