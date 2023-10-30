Региональный главк МВД опубликовал видео столкновения мотоциклиста с иномаркой в Центральном районе Волгограда, произошедшем накануне в 17.20 у остановки «ЦПКиО». Как сообщает V102.RU, от удара байкер пролетел через пешеходный переход.





— По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai двигался напротив дома № 62А по проспекту имени В. И. Ленина, где столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 31-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии мотоциклиста доставили в больницу. По словам очевидцев, мотоциклиста оперативно увезла скорая помощь, а на дороге осталась лежать его футболка с пятнами крови.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» уточнили, что пострадавший проходит лечение в отделении сочетанной травмы больницы № 25.

— Врачами состояние мужчины оценивается как тяжелое, стабильное, — добавили в облздраве.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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