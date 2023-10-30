Пропавшую в Волгограде девушку случайно нашли в Астраханской области

Полицейские нашли пропавшую 14 октября в Волгограде Евгению Тростинскую. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов обнаружили девушку в Астраханской области.

– 28 октября ночью сотрудники астраханской Госавтоинспекции в ходе несения службы обратили внимание на девушку, двигавшуюся вдоль автодороги, и схожую по приметам с разыскиваемой без вести пропавшей волгоградкой, – сообщили в пресс-службе волгоградского управления МВД России. – При общении она вела себя растерянно и назвать свои данные, а также как оказалась в Астраханской области, не смогла.

По итогам проверки выяснилось, что девушка действительно является пропавшей Евгенией Тростинской. Незамедлительно волгоградка была доставлена в родной город.

– Устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточняют в волгоградской полиции.

Напомним, сразу после исчезновения Тростинской сообщалось, что она покинула дом босиком. После девушка была замечена на улицах Волгограда в новой одежде.