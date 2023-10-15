«Ушла босиком»: в Волгограде пропала 24-летняя девушка

Волонтеры приступили в Волгограде к поискам 24-летней Евгении Тростинской, которая накануне ушла из дома в неизвестном направлении. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», волгоградка ушла босиком, ее местонахождение до настоящего времени неизвестно.
Приметы пропавшей девушки: рост 174 см., худощавого телосложения, карие глаза, темно-каштановые волосы.
Была одета: темно-серая толстовка с пятнистым принтом, темно-синие джинсы.
Среди особых примет – своеобразная походка.
Всем, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей девушки, просьба сообщить по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда: 8-800-505-10-65.
Фото: поисково-спасательного отряда «Оберег»